Erzurum'da kaçak avcılara gece baskını: 347 bin 754 lira ceza Kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

AA

Kaçak avcılara göz açtırılmıyor...

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübeye gece baskını

Bu kapsamda, koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçisi avcılığına yönelik denetim yapan ekipler, ihbar üzerine gittikleri Oltu ilçesindeki bir kulübe önünde yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları buldu.

Vurdukları keçiyi yerken yakalandılar

Kulübeye giren ekipler, 6 avcıyı avladıkları yaban keçisini yerken buldu.

Ekipler, 347 bin 754 lira ceza kesilen avcıların silahlarına da el koydu.

Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz kaçak avlananları ihbar etmesini istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)