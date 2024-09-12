Erzurum'da kapısı açık minibüsten düşen yolcu hastanelik oldu Yakutiye'de minibüs şoförünün durağa yaklaşırken açtığı kapıdan inmeye çalışan Hacer Tuğra, hala hareket halinde olan olan minibüsten düşerek yaralandı. Minibüs şoförü ise olay yerini terk etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada yürekler ağza geldi.

M.E.K. isimli minibüs şoförü, Gez Mahallesi’nde yolcu almak için durağa yaklaştığı sırada aracın kapılarını açtı.

KAPISI AÇIK MİNİBÜSTEN DÜŞTÜ

Bu sırada Hacer Tuğra, araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü.

Yere düşen kadın acılar içinde çığlık atmaya başlarken çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

YARALI YOLCUYU BIRAKIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonra Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede beyin tomografisi çekilen Tuğra, müşahede altına alındı.

"NEDEN KAZA YERİNİ TERK ETTİN"

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken minibüs sürücüsü M.E.K. geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim." dedi.

ŞOFÖRE 27 BİN 77 TL CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)