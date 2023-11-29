Erzurum'da kar mesaisi! Günde 800 kamyon kar şehir dışına taşınıyor Erzurum merkezinde kar temizleme çalışmaları kapsamında ekipler, günde yaklaşık 800 kamyon karı, şehir dışına taşırken köy yollarında da aralıksız bir mesai devam ettiriliyor.

DHA

Erzurum'un kar mesaisi başladı...

Soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Merkez ilçelerle birlikte ana ve ara caddeler başta olmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 8 bin kilometre yol ağındaki bin 500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı şöyle konuştu:

Günde 800 kamyon kar taşınıyor

"Karın kapattığı yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında merkez ilçe belediyeleri ile şehir merkezinde biriktirilen karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup şehir dışına taşıyoruz. Günde ortalama 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz.

Bu şekilde cadde ve sokaklarımızı kardan temizleyerek, rahatlatıyoruz. Karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz.

Geçen yıl karla mücadeleye sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptık. Bu rakam bu kış 300 milyonu geçer diye düşünüyoruz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)