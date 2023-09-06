Erzurum'da kaza yapan sürücünün telefon ısrarı kızdırdı Yakutiye'de kaza yaptıktan sonra ekiplerin kurtarmaya çalıştığı sürücü telefonla ailesine ulaşmaya çalışınca ekipleri kızdırdı. Uyarılar üzerine yaralı, telefonu bırakarak ambulansa taşındı.

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi itfaiye kavşağında, Turgut Demir yönetimindeki hafif ticari araç ile Abdullah Taşdemir idaresindeki otomobil çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile otomobilin sürücüsü Abdullah Taşdemir ve aracında bulunan 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine 50 metre uzaklıktaki itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Telefona sarıldı, ekipleri kızdırdı

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralıları bir an önce hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarıştığı sırada yaralı otomobil sürücüsü Abdullah Taşdemir’in, görevlilerin ambulansa götürme ısrarına rağmen cep telefonuyla yakınlarını aramaya çalıştığı görüldü.

"Kapat şu telefonu"

Kaza yerindeki vatandaşlar ve sağlık ekibi Taşdemir'e, "Ne kadar erken gitsen o kadar iyi", "Kapat şu telefonu" uyarılarında bulundu. Taşdemir, uyarılar üzerine görevlilerin yardımıyla otomobilden indi.

Yaralılar, ambulansa konularak Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)