Erzurum'da 'Kürt Kızılayı' adı altında terör örgütü için para topladılar Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adı altında maddi yardım topladığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' isimli derneğin üyeleri, Erzurum'da maddi yardım topladı.

Şüpheli faaliyetler gösteren derneğin terör örgütleri ile bağlantısının tespit edilmesinin ardından düğmeye basıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 6415 sayılı ‘terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)