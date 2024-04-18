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Erzurum'da liseden beri husumetli olduğu genci üniversite kampüsünde bıçakladı

Erzurum'da liseden beri husumetli olduğu genci üniversite kampüsünde bıçakladı Lise yıllarında kavga ettiği genci ve kuzenini kampüste bıçaklayarak yaralanmalarına neden olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.