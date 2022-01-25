Erzurum’da maç izlerken yer kavgası: Bıçak ve şişle saldırdılar

Erzurum’da maç izlerken yer kavgası: Bıçak ve şişle saldırdılar

Kahvehanede futbol maçı izleyen Adem E. ile Yunus Ş. arasında yer meselesinden kavga çıktı. Kavgada Yunus Ş. bıçakla kolundan, Adem E. ise soba şişiyle başına aldığı darbeyle yaralandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki bir kahvehanede, Balıkesirspor ile B.B. Erzurumspor maçını izleyen Adem E. ile Yunus Ş. arasında yer meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İş yeri sahibi ve diğer müşteriler, araya girerek tarafları ayırdı. Adem E., kahvehaneden ayrıldı.

ŞİŞ İLE BAŞINA VURDU

Akşam saatlerinde elinde bıçakla geri dönen Adem E., Yunus Ş.'ye saldırarak kolundan yaraladı. Bu sırada sobanın yanında bulunan şişi alan Yunus Ş. de Adem E.'nin başına vurdu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis ve bekçilerin müdahalesi ile sonlandı.

AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN KAÇTILAR

Adem E. ve Yunus Ş., ambulansa bindirilecekleri sırada kaçtı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan Adem E. ve Yunus Ş. hastaneye kaldırıldı.

Şahıslar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.