Erzurum'da MESEM dolandırıcılığı operasyonu: 7 tutuklama

İHA

Erzurum'da suç ve suçlulara geçit verilmiyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine planlı çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında yapılan usulsüzlüğü tespit etti.

MESEM DOLANDIRICILIĞI

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir şekilde kayıt edildiği, bu yöntem ile hem devletten haksız kazanç elde ettikleri hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeterek kamuyu 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarara uğrattıkları ve zimmetlerine geçirdiklerini tespit etti.

21 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan 7 şahıs, alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştı.

7 TUTUKLAMA

İşlemleri akabinde 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

3 şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.