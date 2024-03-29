Erzurum'da okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

İHA
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olan okul servisi iftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen öğretmen Yusuf Z.'ye (29) çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç öğretmenin olay yerinde parmaklarının koptuğu öğrenildi.
Ders notları yola savruldu
Öğretmenin kaza yaptığı yerde ders notlarının yola savrulduğu görüldü.
Hastanede müdahale altına alınan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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