Erzurum'da öldürülen anne ve iki kızı yan yana defnedildi

Erzurum'da öldürülen anne ve iki kızı yan yana defnedildi

Anne ve kızları gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazeye cezaevinde bulunan evin diğer oğlu kelepçeyle katıldı.

Önceki gün öğle saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu (17) ve Burçin Arslan (24) tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken bulundu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülçin Karabıyık ile kızı Cansu Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI VURULARAK YAKALANDI

Eski eşi ve kızlarını öldürdükten sonra aracına binip kaçtığı belirlenen Raci Arslan (43), Gölbaşı semtinde tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aracından indikten sonra suç aleti silahı başına dayayarak yürüyen Arslan için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin tüm çabasına karşın teslim olmayan Raci Arslan, Özel Harekat polislerince sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı.

Raci Arslan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE VE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu ve Burçin Arslan'ın cenazeleri, dün öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, aynı cenaze aracıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı sırasında evde olmayan Ferdi Arslan (14) ile Emre Can Arslan (16) gasilhaneye götürülürken anneleri ve ablalarının cenazelerini taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nde yıkanarak hazırlanan cenazeler için ailenin cezaevinde olduğu öğrenilen oğulları 18 yaşındaki Anıl Arslan’ın gelmesi beklendi.

Anıl'ın cenazeye katılması için işlemlerin gecikmesi üzerine defin işlemleri ertelendi.

ANNE VE KIZ KARDEŞLERİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Bugün cezaevi aracı ile defin işlemlerinin yapıldığı Mezarlık Müdürlüğü'ne getirilen Anıl Arslan, girdiği gasilhanede, gözyaşları içerisinde anne ve kız kardeşlerinin yüzüne son kez baktı.

Anıl Arslan, anne ve kız kardeşlerinin cenaze namazına bir eli güvenlik görevlisine kelepçeli olarak katıldı.

Gülçin Karabıyık ve kızları, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Kazılan toprağın donması nedeniyle mezarlara iş makineleri ile toprak atıldı. Güçlükle ayakta durabilen Anıl Arslan da anne ve kız kardeşlerinin mezarlarına toprak attı.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta kardeşleri ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul eden Anıl Arslan, cenazenin ardından cezaevine götürüldü.