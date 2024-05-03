Erzurum'da ölen hastanın yakınları sağlık görevlilerine saldırdı Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren bir kişinin yakınları sağlık ve özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Olaya müdahaleye gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

Bugün saat 18.30 sıralarında, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, palyatif servisinde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık ve güvenlik görevlilerine saldırdılar

Kalabalık bir şekilde ölen hastanın yanına girmek isteyen yakınlarına hastane personeli izin vermedi. Sağlık ve güvenlik görevlilerine saldırarak darbeden kişiler ihbar üzerine olay yerine ilk giden polis ekibine de karşı koydu.

3 kişi gözaltına alındı

Kısa sürede hastaneye asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi. Polislerin biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdiği ölen hasta yakınlarından 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)