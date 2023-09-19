Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü 3 yaralı
AA

Erzurum'un Tortum ilçesi Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde M.A. idaresindeki otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ölü 3 yaralı

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K., M.B., M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü 3 yaralı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)