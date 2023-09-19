Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü 3 yaralı Erzurum'uda dereye devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

AA

Erzurum'un Tortum ilçesi Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde M.A. idaresindeki otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ölü 3 yaralı

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K., M.B., M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)