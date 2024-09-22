Erzurum'da otomobil kanala düştü: 2 ölü Sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası hayatını kaybederken, kızları ise yüzerek kurtuldu.

AA & Ensonhaber

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, Mustafa A. yönetimindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyerle çarpıştı, ardından yol kenarındaki bir tabela ile çarpışarak sulama kanalına düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekiplerinden oluşan çok sayıda ekip sevk edildi.

ANNE-BABA BOĞULDU, KIZLARI YÜZEREK KURTULDU

Kazanın sonuçları trajik oldu; sürücü Mustafa A. ve eşi Birsen A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay A. ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Ailenin, kızlarının üniversite kaydını yaptırmak üzere Zonguldak'tan Erzurum'a seyahat ettiği öğrenildi.