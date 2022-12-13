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    Erzurum'da PKK’ya yardım ve yataklık eden kadın yakalandı

    Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen şüpheli kadın gözaltına alındı. Kadının evinde, Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu örgütsel doküman ele geçirildi.
    • 13.12.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:59
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    Erzurum'da PKK’ya yardım ve yataklık eden kadın yakalandı

    Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ile iş birliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Evinde Öcalan'ın resmi çıktı

    Teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen M.Y. adlı kadının, Ulucanlar Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.

    Aramada; 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 cep telefonu, 16 av tüfeği fişeği, üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu örgütsel doküman ele geçirildi.

    İşlemleri sürüyor

    AA’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Erzurum da PKK’ya yardım ve yataklık eden kadın yakalandı #1

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