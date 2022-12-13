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Erzurum'da PKK’ya yardım ve yataklık eden kadın yakalandı

Erzurum'da PKK’ya yardım ve yataklık eden kadın yakalandı

Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen şüpheli kadın gözaltına alındı. Kadının evinde, Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu örgütsel doküman ele geçirildi.