Erzurum'da polis memurunu bıçak çekip darbeden zanlılar serbest bırakıldı

Erzurum'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Ilıca yönünden Erzurum’a ailesiyle birlikte seyahat eden polis memuru, R.A. isimli şahısla yol verme tartışmasına girdi.
Polise bıçakla saldırdı
Tartışmanın büyümesi üzerine R.A., araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı.
Polis memuru, üzerindeki tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
İki zanlı serbest bırakıldı
Polis ekiplerince, şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı. Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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