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Erzurum'da polis memurunu bıçak çekip darbeden zanlılar serbest bırakıldı

Erzurum'da polis memurunu bıçak çekip darbeden zanlılar serbest bırakıldı Ilıca yolunda seyahat eden polis memuru ile R.A. yol verme meselesi nedeniyle tartışmıştı. Polise saldıran R.A. ve yanında bulunan arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.