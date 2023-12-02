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Erzurum'da polisi alarma geçiren ihbarda tabancalar oyuncak çıktı

Erzurum'da polisi alarma geçiren ihbarda tabancalar oyuncak çıktı Erzurum'da seyir haindeki bir araçtan başka bir otomobile ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için şehri ablukaya aldı. Kısa süre sonra durdurulan araçtaki tabancaların oyuncak olduğu belirlendi.