Erzurum'da polisi alarma geçiren ihbarda tabancalar oyuncak çıktı

DHA
Erzurum'da seyir haindeki bir araçtan başka bir otomobile ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.
İhbar edilen araç, Palandöken devriye ekipleri tarafından durduruldu.
Tabancalar oyuncak çıktı
Polis ekipleri araçta bulunan üç kişinin yaptığı üst aramasında iki adet boncuk atan oyuncak tabanca buldu.
Video çekmek için şaka amaçlı birbirlerine oyuncak silah doğrulttuklarını söyleyen Fikretcan P. (23) Muhammet Kerem A. (20) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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