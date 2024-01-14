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Erzurum'da polisi görünce kaçan hükümlü, saklandığı binanın çatısında yakalandı

Erzurum'da polisi görünce kaçan hükümlü, saklandığı binanın çatısında yakalandı Erzurum'un Yakutiye ilçesinde devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan Yasin Y., yapılan takip sonucunda bir binanın çatısında kıskıvrak yakalandı. Şahsın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçtığı öğrenildi.