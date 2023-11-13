Erzurum'da tacizcinin serbest bırakılması tepki çekti: Sopalarla evini bastılar 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen şahıs, tepkiler üzerine gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokağa döküldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Taciz iddiası Erzurum'u karıştırdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 75 hane 280 nüfuslu Altınbulak Mahallesi’nde 7 çocuk babası M.K.'nin, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Ardından tepkiler artınca şahıs gözaltına alındı.

Serbest bırakılınca evini basmak istediler

M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı. Dün akşam mahalle meydanında toplanan kalabalık, M.K.’nin evini basmak istedi.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkı ellerinde sopalarla, 'Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz' diye bağırarak tepki gösterdi.

Mahalleden çıkarıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve köyün ileri gelenleri izin vermedi.

Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı, kalabalığı sakinleştirdi. M.K. jandarma tarafından mahalleden çıkarılırken, bir süre sonra kalabalık dağıldı.

Mahalle Muhtarı Nuri Demir, M.K.’nin mahallede huzursuzluk çıkardığını söyledi.

"Serbest bırakılması bizleri çok üzdü"

Mahalleliden Hanifi Demir ise, "M.K.'nin tutuklanmasını beklerken serbest bırakılması bizleri çok üzdü. Köyümüz huzursuz. Komşumuzu bıçakladı, silah çekip tehdit ediyor. Buna benzer bir sürü olayları var.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)