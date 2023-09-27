Erzurum'da taksi, güvenlik kulübesine girdi: 4 yaralı

DHA
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde rektörlük tarafından çıkış noktasına giden taksinin sürücüsü Taha Kılıç, aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi.
4 kişi yaralandı
İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken taksi, çekiciyle götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Polis, kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)