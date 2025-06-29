Erzurum'da taş ocağındaki göçükte ölen 3 işçiye veda

Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'nde, Oltu taşı çıkaran bir ocakta göçük oluştu.

İşçilerden Temel Korkmaz, Ömer Narşap ve Tayfun Narşap göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan diğer 2 işçi de kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Temel Korkmaz ile amca çocukları Ömer Narşap ve Tayfun Narşap'ın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Dutlu Mahallesi'ne getirildi. Yoğun yağmur ve dolu yağışı altından cenaze namazları kılınan 3 işçi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.