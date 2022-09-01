Yabancı uyruklular arasında sebebi bilinmeyen bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kızışan tartışma, apartmanda başlayarak sokakta kavgaya dönüştü.

Olayda, Ali Moshref (33) ile aynı ülke vatandaşı Sekandar Hootak (28) ve Zulgay Hootak (35) birbirine girdi.

Sekandar ve Zulgay Hootak tarafından darbedilen Ali Moshref, yanında bulunan bıçağı çıkarıp, gözü dönmüş şekilde salladı.

Kavgayı ayırmak isteyen kadın, ayağından yaralandı

Sekandar ve Zulgay Hootak, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbelerinden yaralandı.

Nazifeh Hasanı isimli kadın, kavga eden yakınlarını ayırmak için araya girince ayağından yaralandı.

Erzurum'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga ViDEO

Kavga edenlere, yoldan geçen sürücüler yardım etti

Kavgaya ve yaralılara ilk müdahaleyi mahalleli ve yoldan geçen sürücüler yaptı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

DHA'nın haberine göre; Polis, olayın ardından kaçan Ali Moshref'i, tedavi için gittiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişinde yakaladı.

Tedavisi tamamlanan Moshref gözaltına alınırken, diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.