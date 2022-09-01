Petrol
94.18
-1.53%
Euro
18.2279
-0.38%
Dolar
18.2045
0.11%
Altın
995.4
-0.54%
Borsa
3162
0.00%
Bitcoin
366.143
-1.30%
BTXN Coin
4.19
0.96%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Erzurum'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

    Yabancı uyruklular arasında sebebi bilinmeyen bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
    • 01.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

    Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kızışan tartışma, apartmanda başlayarak sokakta kavgaya dönüştü.

    Olayda, Ali Moshref (33) ile aynı ülke vatandaşı Sekandar Hootak (28) ve Zulgay Hootak (35) birbirine girdi.

    Sekandar ve Zulgay Hootak tarafından darbedilen Ali Moshref, yanında bulunan bıçağı çıkarıp, gözü dönmüş şekilde salladı.

    Kavgayı ayırmak isteyen kadın, ayağından yaralandı

    Sekandar ve Zulgay Hootak, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbelerinden yaralandı.

    Nazifeh Hasanı isimli kadın, kavga eden yakınlarını ayırmak için araya girince ayağından yaralandı.

    Erzurum'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga ViDEO

    Kavga edenlere, yoldan geçen sürücüler yardım etti

    Kavgaya ve yaralılara ilk müdahaleyi mahalleli ve yoldan geçen sürücüler yaptı.

    Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

    DHA'nın haberine göre; Polis, olayın ardından kaçan Ali Moshref'i, tedavi için gittiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişinde yakaladı.

    Tedavisi tamamlanan Moshref gözaltına alınırken, diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Erzurum da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga #1


    İlginizi Çekebilir

    Düğün, eski sevgililerin doğduğu gün oldu
    Magazin

    Düğün, eski sevgililerin doğduğu gün oldu

    Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü
    3. Sayfa

    Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir