Erzurum'da yolcu otobüsü araziye devrildi

AA
Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan kazada, yürekler ağızlara geldi.
Olayda, 62 yaşındaki Gültekin Yolcu'nun kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkiinde bariyere çarptı.
KAZADA 36 YARALI
Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
BÖGEDE KAR VE BUZLANMANIN ETKİLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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