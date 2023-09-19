Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü 1'i ağır 18 yaralı

AA & Ensonhaber
Iğdır'dan İstanbul istikametine giden Abdullah U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Erzurum'un Horasan ilçesindeki sanayi sitesi çıkışında Eyüp U.'nun kullandığı traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı.
2 ölü 1'i ağır 18 yaralı
Otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.