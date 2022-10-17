Erzurum'daki maden patlamasında bulunan işçi yaşadıklarını anlattı

19 yıl önce Aşkale'de yaşanan maden faciasında yerin 550 metre altında bulunan Zafer Ateş 7 iş arkadaşını kaybetti. Ateş, yıllar geçse de o anların unutulmadığını aktardı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 Ağustıs 2003 tarihinde maden patlaması yaşanmıştı.

Çimento fabrikası tarafından işletilen kömür madenindeki grizu patlaması, 7 işçinin hayatına mal olmuştu.

Yerin 550 metre derinliğinde yaşanan faciadan sağ çıkabilen 3 çocuk babası Zafer Ateş, o anları anlattı.

"Metrelerce uzağa fırladım"

Facianın meydana geldiği gün 58 günlük işçi olduğunu ve maden ocağına girip, mesai arkadaşları ile çalışmaya başladığını belirten Ateş, "Bizim, 8 kişinin bulunduğu alanda bir patlama oldu. O ses ile metrelerce uzağa fırladım. Kanlar içinde kalmış, kulağım kopmuştu. Kafatasımda ise birçok kırık vardı. Patlamanın yaşandığı yerde toplam 8 kişi vardı. Kısa bir baygınlığın ardından kendime geldim ve diğerlerine seslendim. Hiçbirinden ses gelmedi. Yanımızdaki aydınlatmalar da söndü.





"Kulağımı yerine diktiler"

İçerisi karanlıktı, sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde bana müdahale ediyorlardı. Uzun bir süre tedavi gördüm. Kopan kulağımı yerine diktiler. Yüzümdeki yanık izleriyse, o günün kötü hatırası olarak kaldı. Kurtulmam bir mucizeydi. Allah, kimseye böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

"Unutmak mümkün değil"

Ölen mesai arkadaşlarına çok üzüldüğünü anlatan Ateş, "Bunun acısı bitmiyor, unutmak ise mümkün değil. Kazadan sonra 4 kez ameliyat oldum. 9 yıl sonra bayılma hastalığına yakalandım. Yıllardır ilaç kullanıyorum. Yaşamını yitiren arkadaşlarımın çocuklarını görünce, evlatlarımın elini bırakıyorum. Öyle zamanlar oluyor ki; kurtulduğuna sevinemiyorsun. Soma ve Bartın facialarını sabaha kadar ailemden gizli ağlayarak, televizyondan izledim. Bu acının tarifi yok" diye konuştu.

"Umarım bu son olur"

Ataş, maden facialarının son bulmasını dileyerek, "Allah, o günleri kimseye yaşatmasın. Umarım bu son olur" dedi.

Zafer Ateş'in çocukları Semanur Ateş (14), Ahmet Ateş (11) ve Fatmanur Ateş (10) ise her maden kazasında babalarının yaşadığı o acıyı hatırladıklarını dile getirdi.



















