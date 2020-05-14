Erzurum'daki mal anlaşmazlığı cinayetlerinde karar çıktı

Horasan ilçesinde 2 yıl önce mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna 125'şer yıl hapis cezası verildi.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde 2 yıl önce Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında mal paylaşımından dolayı anlaşmazlık çıktı.

9 Mart 2018 günü Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine giderek amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi.

İlhami Yılmaz ise yeğenlerinin taleplerini reddetti. Yılmaz’ın reddetmesi üzerine amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Yılmaz ağabeyi ve yeğenlerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı kavgada Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile damadı Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (20) ise ağır yaralandı.

(BABA-İLHAMİ YILMAZ)

KARS'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Saldırı sonrası kaçan zanlı İlhami Yılmaz ve oğulları Kars kara yolunda Karakut mevkisinde gözaltına alındı. İlhami Yılmaz ve oğulları, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada İlhami Yılmaz, Fatih Yılmaz ve Emrah Yılmaz’a ceza yağdı. Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile davaya bağlanan baba ve oğulları, “pişmanız” şeklinde ifadesini verdiler.

Davada İlhami Yılmaz, ağabeyi Mehmet Yılmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan ağır müebbet hapis cezasına, aynı suçtan yeğenleri Bahattin, Ömer, İbrahim ile damadı Sedrettin Bahar'a karşı 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

(FATİH YILMAZ)

125'ŞER YIL CEZA

İlhami Yılmaz’a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, müebbet hapis cezasını 25'er yıla düşürerek 4 kişiyi öldürmekten toplam 100 yıl hapis cezası verdi. Yeğeni Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürme eyleminden ise İlhami Yılmaz, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yeğenin oğlu Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan da 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. İlhami Yılmaz'a müebbet ve toplam 123 yıl 4 ay hapis cezası hükmedildi.

Fatih ve Emrah Yılmaz ise, amcaları Mehmet, kuzenleri Bahattin, Ömer ve İbrahim Yılmaz'ı öldürmekten, kuzenleri Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürmekten, Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan, ruhsatsız silah bulundurma suçundan toplamda 125'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

(EMRAH YILMAZ)

"İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMASINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasını eleştiren ölen kişilerin Avukatı Fahrettin Özer ise şunları söyledi:

"Sanıklar arasında iştirak ve irade birliği söz konusudur. Her ne kadar sanık Emrah'ın iştirak iradesinin olmadığını beyan etseler de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Sanıklar etkili mesafeden ölüm sonucunun kaçınılmaz olduğunu bilerek maktulleri öldürmüş ve olay yerinden de beraber kaçmışlardır. Türkiye'deki terör olayları haricinde hiçbir olayda bu kadar insan hunharca katledilmemiştir. Vahim cinayetler işlenmemiştir. Sanıklara verilen cezalarla bir nebze de olsa, olayda hayatını ve eşini babasını kaybeden müvekkillerimizin içleri soğumuş ve adalete olan inançları güven tazelemiştir. Mahkemenin sanıklar hakkında 6 kişinin ölümünü yok sayarak TCK 62'nci maddesi uyarınca iyi hal indirimi uygulamasına itiraz edeceğiz. Çünkü maktulleri hunharca öldüren sanıklara indirim yapılması, müvekkilleri ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir."