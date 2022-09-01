Erzurum’daki Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışması sonlandırıldı

Otomobil ile çarpıştıktan sonra Oltu Çayı'na düşen araçta kaybolan 2 çocuk babası sürücüyü arama çalışmaları, 120'nci günde sonlandırıldı. Sürücünün eşi ve kızı aynı kazada can vermişti.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Artvin'e giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un (62) kullandığı 55 AFC 706 plakalı otomobil, Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu.

Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni bulundu, babaya ulaşılamadı

Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut (54) ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'u (26) bulmak için Oltu Çayı'nda çalışma başlatıldı.

Ekipler, Sevinç Bulut ile Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaştı.

2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise bulunamadı.

Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı VİDEO ARŞİV



120 günlük arama çalışması sonlandırıldı

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ile AFAD ekipleri, Fevzi Bulut'u bulmak için 120 gün aralıksız çalıştı.

10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde yapılan çalışmalar, 120'nci günde sonlandırıldı.

“Bulunsaydı bir mezarı olurdu, gidip Fatiha okurduk”

DHA’ya konuşan Fevzi Bulut'un yakın arkadaşı Nizam Aydın, çok üzgün olduklarını belirterek, “28 Nisan akşamı iki araç kaza yapıp, çaya düşüyor. Bulut'un kızı ve eşi, ölü çıkarılıyor. Diğer araçtaki karı-koca ise kendi imkanları ile sağ kurtuluyor. Ama Fevzi Bulut'u yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamadı. Çok üzüldüm. Bulunsaydı bir mezarı olurdu; gidip Fatiha okurduk.” dedi.