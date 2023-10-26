Erzurum'da zincirleme kaza: 24 kişi hastaneye kaldırıldı Seyir halindeki servis minibüsü, dikkatsizlik nedeniyle çarptığı halk otobüsünün ardından zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 24 kişi, yaralandı.

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DHA

Gün geçmiyor ki dikkatsizlik trafik kazasına neden olmasın...

Bu kez olayın adresi Erzurum.

Özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine ait Rüştü V. idaresindeki, servis minibüsü kazaya yol açtı.

Savaş alanına döndü

Kırmızı ışıkta bekleyen ve Pasinler ilçesinden yolcu taşıyan araç, Adnan Ö.'nün kullandığı halk otobüsüne çarptı.

Zincirleme şekilde gerçekleşen çarpmalarla 3 otomobil de hasar aldı.

24 yaralı

Kazada 24 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Hepimizi param parça edip gitti"

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobili hasar gören sürücü Mesut Tiryaki, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. İşimize gidiyorduk. Minibüsçü arkadaş geldi, hepimizi paramparça edip, gitti. Millet yaralandı, aldı, götürdüler. Minibüsün içi ağzına kadar doluydu. Diğer yaralılar da kendi araçlarında olan şahıslar. Kiminin boynu, kiminin burnu, yaralıydı. Minibüsün içindeki insanlar, komple yaralandı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)