Gümüşhane'de evinin önündeki kepeği yiyen eşeği traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen şüpheliye, 947 lira idari para cezası kesildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçcı Köyü'nde T.A.'ya ait eşek, M.A.'ya ait evin önünde bulunan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan kepeği yedi.

Bunun üzerine sinirlenen M.A., eşeği traktörünün arkasına bağlayarak, yaklaşık 4 kilometre boyunca sürükleyip Sökmen Köyü yakınlarında bıraktı.

Eşeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi VİDEO

JANDARMAYA HABER VERDİ

Eşeğinin kayıp olduğunu gören ve köyde aramaya çıkan T.A., görgü tanıklarının ifadesi üzerine M.A.'ya ulaştı. Sökmen Köyü yakınlarına bırakıldığını öğrendiği eşeğini almaya giden ve ayaklarının yaralandığını gören T.A., durumu Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Köye gelen jandarma ekipleri, M.A.'ya 947 lira idari para cezası uyguladı. Ekiplerce ayrıca M.A. hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.