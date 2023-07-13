Esenler'de bir ayda 2. kez soyguna uğrayan adam: Psikolojim bozuldu uyuyamıyorum Oturduğu bölgede aracına hırsız dadanan adam otomobilini park ettiği noktaya güvenlik kamerası taktırdı. Bu önlemler ise hırsızlara engel olmadı ve ikinci kez soyuldu.

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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Hırsızlar engel tanımıyor...

Sabaha karşı beyaz bir araç ile gözüne kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan maskeli şüpheli şahıslar, geldikleri aracın içinden inmeden diğer aracın camını yanlarında getirdikleri tornavida ile patlattı.

Hırsızlık için camını patlattığı aracın arasında asılı kalan şahıs, saniyeler içerisinde aracın konsol bölümünü çalarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aldığı önlemler yetmedi

Orhan Nirce ise ilk olayın ardından aracını park ettiği noktaya güvenlik kamerası taktırmış olsa da hırsızlara engel olamadı.

Hırsızlar aracı ikinci kez soydu. Yaklaşık 1 ay içerisinde tek birikimi olan aracının art arda iki kez soyulmasının ardından isyan eden Nirce, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.

"Bütün varım yoğum bu araç"

Şüphelilerin oldukça rahat olduğunu ve kendi aracının soyulmasının ardından aynı gün başka bir aracı da soyduklarını belirten Orhan Nirce, şu ifadeleri kullandı:

Benim bu araca binme sebebim çocukluktan beri hastalığımın olması. Ben lüks bir hayata sahip değilim. Bütün varım yoğum bu araç. Yani şu gördüğünüz araba benim servetim. Ben bu arabayı alalı 1 ay oldu. 1 ay içerisinde 2 kez arabamı patlattılar benim. Güvenlik kamerasını ikinci olaydan önce koydum. İlk başta hayalet ekranımı çalmışlardı. Beyaz bir arabayla geldiler. Zaten uzun sürmüyor. Saniyelik bir şekilde ön camı kırıp, o şekilde alıp gidiyorlar. Arabanın üzerinde plaka mevcut. Ama başka bir arabadan çalıntı olduğu söyleniyor. Hırsızlar da öyle bir alışmışlar ki benim aracımı patlattıktan sonra gidiyorlar yukarıdaki başka bir aracı patlatıyorlar.

"Hiç kimseyi takmadan, yine benim camımı patlattılar"

İkinci olayın gerçekleştiği gece hırsızların tekrardan geleceğinin içine doğduğunu söyleyen Nirce, sözlerine şöyle devam etti:

İlk seferde 40 - 50 bin liralık malzememi çaldılar. Olayın ardından güvenlik kamerası bağlattım. Saat 4’e kadar bekledim. Hırsızların geleceği içime doğdu. Saat 4’e kadar bekledim gelmediler. Sabah 05.42’de adamlar o kadar rahat ki, ortalığın aydınlık bir şekilde olmasına rağmen, hiç kimseyi takmadan, yine benim camımı patlattılar. Arabaya alarm de bağlattım ama ben çıkıp yetişeyim diyene kadar bu sefer de konsolumu alıp kaçtılar.

"Geceleri uyuyamıyorum"

Başından geçen olayların ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Nirce, “Benim psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum. Arabamı rahat bir şekilde sokağa bırakamıyorum. Can güvenliğim bile sıkıntıda. Benim olayın olduğu aynı gün adamlar Bağcılar’da bir arabayı daha patlatıyor. O kadar rahatlar. Buna birilerinin dur demesi lazım.” şeklinde konuştu.