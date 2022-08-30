Esenler'de düğün magandaları çocukların yanında havaya sıktı

Geçtiğimiz pazar günü, gelin alma merasimine giden iki şahıs, çocukların bulunduğu alanda tüfekle havaya ateş açtı.

İstanbul Esenler'de bir düğün magandası yine dehşet saçtı.

Oruç Reis Mahallesi'nde 28 Ağustos günü düğünleri gerçekleşen çiftin gelin alma merasiminde, eğlence anlayışı yeniden tüfek oldu.

Tüfekle havaya sıktılar

Otomobilin bagajından tüfek çıkaran iki maganda, havaya ateş açmaya başladı.

Korkunç görüntüler, bölgedeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Çok sayıda çocuk vardı

Bir diğer yandan, yaşanan akılalmaz olayda çevrede çok sayıda çocuk olması da dikkat çekti.

Havaya ateş açılma anında korkan bir kız çocuğu ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.

















