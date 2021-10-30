Esenler'de her nöbetçi eczane önünde 200 kişi bekliyor

Esenler'de yalnızca 2 eczanenin nöbetçi olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yetersizlik nedeniyle yakınırken, konuyla ilgili İstanbul Eczacılar Odası'ndan açıklama geldi.

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak ve Turgut Reis Mahallesi'nde 29 Ekim'de, yalnızca 2 tane ezcanenin nöbetçi olunca, uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, nöbetçi eczane yetersizliğine adeta isyan etti.

"HER ECZANE ÖNÜNDE 150-200 KİŞİ VAR"

Kuyrukta bekleyenlerden Kemal Ağar, "Sabahtan beri eczane arıyoruz. Her tarafta kuyruk var. Esenler'de 2 tane nöbetçi eczanemiz var. Bir türlü ilaç alamıyoruz. Her gittiğimiz eczane önünde 150-200 kişi var. Buna bir çare bulunması lazım. Hastaneye gidiyoruz aynı şekilde. Çocuğum ateşlendi, ilaç lazım." dedi.

"ÇOCUĞUM EVDE ATEŞLER İÇERİSİNDE"

Yaklaşık 1 saattir sırada beklediğini söyleyen Mikail Atalay da "Dün de öğlen saatlerinde sonra gittiğim her yerde birer saat bekledim. Yine 1 saate yakındır burada bekliyoruz. Nöbetçi eczane yetersiz. Koskoca Esenler'de 2 tane nöbetçi eczane var. Buna bir çare bulunması lazım. Her hafta aynı şey yaşanıyor. Çocuğum evde ateşler içerisinde, ateş düşürücü alacağım ama gelince de bir saat burada oyalanıyoruz. Hastaneler de aynı şekilde." dedi.

ECZANE SAYILARI NÜFUSA GÖRE BELİRLENİYOR

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, nöbetçi eczane sayısının ilçenin nüfusuna göre belirlendiğini söyledi.

Özcan, "İlaç stoğunda, özellikle çocuk ilaçlarında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntı gündüz de yaşanıyor ancak gece olduğunda nöbetçi eczanelerde bu had safhaya çıkıyor. Çocuklar arasında da bir salgın söz konusu, ilaca ulaşamayan vatandaş da eczane eczane dolaşmak ve sıra beklemek durumunda kalıyor. Pandemi sebebiyle belirli sayıda vatandaş içeriye alınıyor. Yani yaşanan salgın, ilaç stoğundaki sıkıntı ve pandemi sebebiyle eczane önünde kuyruklar oluşuyor." dedi.









