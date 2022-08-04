Gece vakti Uğur Özkan isimli şahsa ait kuaför dükkanı, bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay anları, kameraya da yansıdı.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde, kapalı olan kuaföre dün gece 23.30 sıralarında silahlı saldırı düzenleyen bir şahıs, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre; kurşunlanan kuaförün sahibi Uğur Özkan olayın, geçen hafta aynı mahallede bir kişinin ölümüyle sonuçlanan otopark saldırısıyla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

“Bu olay tesadüf değil”

Özkan eski ortağının otoparktakilerle arkadaş olduğunu belirterek, "Akşam evdeydik. Silah seslerini duyup geldik. Geldiğimizde dükkanımızı kurşunlamışlardı. Arabalarda kurşunlar vardı. Kimseyi de suçlayamıyorsun. Geçen haftaki otopark olayında sonra büyük ihtimal onun devamıdır ama kimsenin de günahını almak istemiyoruz. Kimin yaptığı belli değil. Canımıza zarar gelmesin. Aynı hafta, aynı saatte denk geliyor bu olay. Bu olay tesadüf değil. Benim geçen hafta yaşanan silahlı saldırıyla tek bağlantım yanımda çalışan arkadaşım, eski ortağım. Onun arkadaşlarıyla alakalıydı. O da yanımdan ayrılalı 6 ay oluyor. Büyük ihtimal gözdağı vermek amaçlı yaptılar." dedi.

Esenler'de, kuaför dükkanına silahlı saldırı VİDEO

