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    Esenler’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anları kamerada

    Hızla ilerleyen motokurye ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Motokurye, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 11:12
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    Esenler’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anları kamerada

    Esenler ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde hızla ilerleyen motokurye, sağından gelen hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Motokurye, çarpmanın şiddeti ile yere düştü.

    Kaza anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı motokurye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Esenler’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı ViDEO

    Esenler’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anları kamerada #1

    Esenler’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anları kamerada #2

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