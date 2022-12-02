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    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

    Aralarında şakalaşan gençlerin elindeki tabancanın aniden patlaması üzerine 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız, kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.
    • 02.12.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:32
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    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında, bir binanın çatı katındaki gençler arasında başlayan şakalaşmanın sonu kanlı bitti.

    İddiaya göre, gençlerin elindeki tabanca, bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Mermi, 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız’ın kalbine isabet etti.

    17 yaşındaki genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Ailesi ve yakınları, olay yerine geldi

    İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız’ın yakınları ve mahalleli olay yerinde kalabalık oluştururken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    Çeliktenyıldız’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    8 şüpheli gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre; olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı #1

    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı #2

    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı #3

    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı #4

    Esenler’de şakalaşırken patlayan tabanca, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı #5


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