Esenler'de sürücülerin ceza yağmuruna tutulduğu sokak İstanbul Esenler'de bir sokağa giren sürücüler, aldıkları trafik cezaları karşısında şaşkına döndü.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Esenler ilçesinde 55. Sokak'ta fahri trafik müfettişinin kestiği trafik cezaları, mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Show Haber'in haberine göre; cezaların çoğu ters yön cezası gelmesine rağmen, sokakta ters yön tabelası yok. Ses sistemi, tabela olmamasına rağmen park yasağı cezası, sis lambası ve cam filmi nedeniyle kesilen cezalar, vatandaşları bezdirdi:

"Bir gecede 63 bin lira ceza yazmış"

Her gün e-Devlet'imize 3 tane ceza geliyor. Sanki gıcık kapmış gibi, bu sokağa giren ceza yiyor. Duyduğumuza göre emekli albaymış. Bir gecede 63 bin lira ceza yazmış. Adam camın önüne oturuyor, her gün ceza yazıyor. 10 gündür işimizi gücümüzü bıraktık, bu adamı bulmaya uğraşıyoruz. Dava açtık. Elimizden geleni yapacağız, biz de onunla uğraşacağız.

Vatandaşlar, kesilen cezaları savunan bir kişiye de "Yoksa o sen misin, o kişiyi tanıyor musun" diyerek tepki gösterdi.