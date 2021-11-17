Euro
11.8584
1.52%
Dolar
10.4823
1.6%
Altın
624.95
1.83%
Borsa
1.691
0.35%
Bitcoin
638.910
1.50%
BTXN Coin
21.55
-1.23%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Esenler'de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi

    Yabancı uyruklu kalabalık iki grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi

    İstanbul’un Esenler ilçesi Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı.

    Kalabalık iki grup, birbirine girdi.

    TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

    Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu.

    Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.

    Esenler'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga VİDEO

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #1

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #2

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #3

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #4

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #5

    Esenler de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir