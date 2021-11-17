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- Esenler'de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi
Esenler'de Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar birbirine girdi
Yabancı uyruklu kalabalık iki grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.
- DHA
- 17.11.2021 - 14:23
- Güncelleme : 17.11.2021 - 14:36
İstanbul’un Esenler ilçesi Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı.
Kalabalık iki grup, birbirine girdi.
TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU
Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu.
Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.
Esenler'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga VİDEO