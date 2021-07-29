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- Esenler’de yolcu otobüsünün önünü kesip eğlendiler
Esenler’de yolcu otobüsünün önünü kesip eğlendiler
Bir grup, araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenledi. Yolcu otobüslerinin de ilerlemesini engelleyenlerin yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 29.07.2021 - 10:52
- Güncelleme : 29.07.2021 - 11:11
İstanbul’un Esenler ilçesi TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda bir grup, asker konvoyu düzenledi.
Gruptakiler, arkalarındaki yolcu otobüsüne aldırış etmeden yolu kapattı.
Araçlarından inen gruptakiler, askere giden kişiyi alıp havaya attı.
SÜRÜCÜLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Kendilerine korna çalarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmeyen grup, konvoy yapmaya devam etti.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler’de yolcu otobüsünün önünü kesip eğlendiler VİDEO