Tefecilere yönelik düzenlenen 6 adresteki eş zamanlı operasyon sonucunda biri çete lideri Cebrail B. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler’de senet karşılığı faizle para vererek, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen çeteye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çetenin Esenler’de bulunan merkez ofisi başta olmak üzere 4 ikamet ve 2 iş yerine dün saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 bin dolar, 13 bin euro, 64 adet senet, 9 adet belge ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi.

ÇETE LİDERİ DAHİL 5 GÖZALTI

Adreslerde bulunan çete lideri Cebrail B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, çete lideri Cebrail. B.’nin Süper Lig’de bulunan bir futbol takımına 2017 yılında başkan adayı olduğu ve adaylığının kabul edilmediği öğrenildi.

Esenler’deki tefeci operasyonunda 5 kişi yakalandı VİDEO



















