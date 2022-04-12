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    Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası

    Sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 12.04.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:25
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    Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan iki grup, sosyal medyada mesajlaşarak birbirleriyle tartıştı.

    Meydanda buluşup, kavga ettiler

    9 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda buluşan iki grup, önce sözlü şekilde tartışmayı sürdürdü.

    Kısa sürede iki grubun tartışması kavgaya dönüştü.

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre yumruk yumruğa birbirine giren taraflar, vatandaşların müdahale etmesiyle ayrılarak farklı sokaklara dağıldı.

    O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası VİDEO

    Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası #1

    Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası #2


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