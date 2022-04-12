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Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası
Sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 12.04.2022 - 10:20
- Güncelleme : 12.04.2022 - 11:25
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan iki grup, sosyal medyada mesajlaşarak birbirleriyle tartıştı.
Meydanda buluşup, kavga ettiler
9 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda buluşan iki grup, önce sözlü şekilde tartışmayı sürdürdü.
Kısa sürede iki grubun tartışması kavgaya dönüştü.
O anlar kamerada
DHA'nın haberine göre yumruk yumruğa birbirine giren taraflar, vatandaşların müdahale etmesiyle ayrılarak farklı sokaklara dağıldı.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası VİDEO