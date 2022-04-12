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Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası

Esenyurt Meydanı’nda iki grubun kavgası

Sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.