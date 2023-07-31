Esenyurt'ta 2 kişiyi öldüren saldırgan: Niyetim konuşmaktı

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Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, yakalanan faillerin emniyetteki işlemleri sürüyor..

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayiine gelen 4 kişi, dükkanda bulunan 3 gence silahıyla ateş açtı..

Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamazken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Görüntülerin ve yaşananların ardından güvenlik güçleri, geniş önlemler alarak soruşturma başlattı.

Olayla ilgili şüphelilerin Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay olduğunu tespit edilmesinin ardından yakalama çalışmaları başladı.

Cinayetin ardından kaçan tüm zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet'te tek tek sorgulanan zanlılardan cinayeti Tarık Özerbay'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın edindiği bilgiye görer, Özerbay ifadesinde kendini şu ifadelerle savundu:

İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü.