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    Esenyurt'ta 2 vidanjör kundaklandı

    İstanbul Esenyurt'ta ateşe verilen park halindeki 2 vidanjör, kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 06:39
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    Esenyurt'ta 2 vidanjör kundaklandı

    Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında park halinde bulunan 2 vidanjör, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Vidanjörler kısa sürede alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının ardından vidanjörler kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    "ÇÖP YANIYOR SANDIK"

     

    Mahalle sakini Abdurrahman Kılınç, “Biz iftardan dönüyorduk. Sonra buradan duman çıktığını gördük. İlk başta çöp yanıyor sandık. Baktık ki araç yanıyor. Daha sonra arkadaki aracı da yaktılar" dedi.

     

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