Esenyurt'ta otelin 8. katıdan düşen Zerda Curka'nın annesi Tülay Dağ, kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün sabaha karşı yaşanan olayda 17 yaşındaki Zerda Curka, arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Cenaze dün Adli Tıp Kurumu’na getirilmiş, yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı.

ANNESİ BAYILDI

Adli Tıp Kurumu’na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ, gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi, memleketi Kars’a gönderildi.

Esenyurt'ta 8. kattan düşen Zerda Curka'nın annesi: Kızımı öldürdüler VİDEO

"KIZIMI ÖLDÜRDÜLER"

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan anne Tülay Dağ da, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi. Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele. Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi. Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu. Arkadaşlarının ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben 5 kişiden de şikayetçiyim. Onlar attı. Onlar öldürdü. Kızımın katilini bulun. Otel müdürü neden aldın içeri. Benim kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle girmiş." ifadelerini kullandı.