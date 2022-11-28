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    Esenyurt'ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

    Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şahıs, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Binadan ayrıldıkları sırada polise ait çantayı çalan hırsız aynı adliyede tutuklandı.
    • 28.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:39
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    Esenyurt'ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

    İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Esenyurt ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polisin çantasını çaldı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İki şahıs, adliyeden ayrıldıkları esnada polis memuruna ait çantayı alarak kaçtı.

    Esenyurt ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı #1

    Aynı adliyede bu kez tutuklandı

    Bir süre sonra içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasını bulamayan memur güvenlik kameralarını izledi.

    Bunun üzerine yeniden harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini aynı adliyede tutuklayarak cezaevine gönderdi.

    DHA'nın aktarımına göre; diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

    Esenyurt'ta adliyede polisin çantasını çaldı VİDEO


    Esenyurt ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı #2

    Esenyurt ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı #3

    Esenyurt ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı #4

    Esenyurt ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı #5


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