Esenyurt'ta adliyede polisin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şahıs, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Binadan ayrıldıkları sırada polise ait çantayı çalan hırsız aynı adliyede tutuklandı.

İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Esenyurt ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin çantasını çaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki şahıs, adliyeden ayrıldıkları esnada polis memuruna ait çantayı alarak kaçtı.

Aynı adliyede bu kez tutuklandı

Bir süre sonra içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasını bulamayan memur güvenlik kameralarını izledi.

Bunun üzerine yeniden harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini aynı adliyede tutuklayarak cezaevine gönderdi.

DHA'nın aktarımına göre; diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Esenyurt'ta adliyede polisin çantasını çaldı VİDEO



















