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    Esenyurt'ta Afrikalı kadın boğazından bıçaklandı

    Eğlenceden çıkıp evinde doğru yola koyulan Tanzanya uyruklu Norah K., boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesi veriyor.
    • 29.08.2022 - 15:07
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    Esenyurt'ta Afrikalı kadın boğazından bıçaklandı

    Kadın cinayetleri son bulmuyor...

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklandı.

    İHA'nın haberine göre; yaşanan olayın ardından Tanzanyalı Norah K., ağır yaralandı.

    Kadın yaşam mücadelesi veriyor

    Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralı Norah K., hastaneye kaldırıldı.

    Kadının, hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Esenyurt ta Afrikalı kadın boğazından bıçaklandı #1


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