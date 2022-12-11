Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden kurşun yağdırdı

Sabah saatlerinde evine dönen bir kişi, husumetlisi tarafından evinin kapısı önünde mermi yağmuruna tutuldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

Arkadaşlarıyla eğlenceden dönen vatandaş, araçla evine bırakıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sabaha karşı evine dönerken husumetlisi olduğu Mikail T. tarafından pusuya düşürüldü.

Saatlerce kapısında gelmesini bekledi

Saatlerdir site kapısında bekleyen Mikail T. isimli saldırgan, araçtan inen şahsa defalarca ateş ederek yaraladı.

Yere düşmesine rağmen husumetlisinin bacaklarına doğru ateş etmeye devam eden Mikail T., silahlı saldırıda bulunduktan sonra panikle olay yerinden kaçmaya başladı.

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Polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti

Yaşanan olaya tanıklık eden site güvenlikleri, polis ve ambulansa ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırgan cezaevine gönderildi

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, saldırgan kişinin Mikail T. olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde yakalanan Mikail T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacak verecek yüzünden mermi yağmuruna tuttu

İkili arasında uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle alacak verecek davası olduğu, parasını alamayan Mikail T.'nin bu yüzden saldırdığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, yaşanan silahlı yaralama olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.