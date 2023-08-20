Esenyurt'ta başıboş köpeklerin toplandığını görünce elinde bıçakla sokağa indi Yeni doğum yaptığı için saldırganlaşan köpek ve yavruları, mahalleli tarafından ihbar edilerek toplatıldı. Sokak köpeklerinin toplatıldığını görerek sokağa inen kadın, elindeki bıçakla tehditler savurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Başıboş köpekler bu güne kadar sayısız cana mal oldu.

Öyle ki vatandaşlar artık sokakta bile başıboş köpekler yüzünden yürümekte zorluk çekiyor.

Her geçen gün bir başka vahşetle haber olan başıboş köpek savunucularından biri, Esenyurt'ta akılalmaz bir hareket gerçekleştirdi.

Üçevler Mahallesi’nde yaşanan olayda, mahalle sakinleri yeni doğum yapan sokak köpeği ve yavrularını, çocukların zarar verdiği ve saldırganlaştığı gerekçesiyle toplatmak istedi.

Eline aldığı bıçakla sokağa indi

İhbar üzerine sokağa gelen ekipler köpekleri topladı. Kısa süre sonra köpeklerin toplandığını öğrenen bir kadın, eline bıçak alarak sokağa çıktı.

Komşularına hakaretler savuran kadın, girdiği bir apartmanı dağıtırken, bina kapısına da defalarca bıçak darbesi indirdi.

"Apartmanın kapısına bıçakla vurdu"

Yaşanan olayı anlatan Yelda Nazlı, şu cümleleri aktardı;

Dün ekipleri aradık, mahalleye gelip köpekleri götürdüler. Sonra, bir kadın elinde bıçakla gelip sağa sola slogan atarak benim oturduğum binaya ve çevredeki binaya saldırdı. Apartmanın kapısına bıçakla vurdu. Ben de hiçbir şekilde müdahale etmedim. Polisi aradım. İfademizi vermek için polis merkezine gittik. Sonra kadının kızı geldi. Videolar çekti.

"Köpekleri çöp torbasına koyduğumuzu iddia etti"