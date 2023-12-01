Esenyurt'ta bu kadarına da pes dedirten olay! Kucağında bebeği olan kadını eliyle taciz etti... Kimliği belirsiz sürücü, yolda kucağında çocuğunu taşıyarak yürüyen bir kadını eli ile taciz etti. Olayda kadın neye uğradığını şaşırırken, şahıs olay sonrası süratle kaçtı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta, akıllara durgunluk veren korkunç bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz araç sürücüsü, kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaştı.

Camdan elini uzattı kadına dokundu

Kadının önüne geçmesini bekleyen şahıs, aracının camından eli ile kadına dokunarak taciz etti.

Talihsiz kadın şoke oldu

Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etti.

Olayı günü sokakta bulunan fırınında çalıştığını söyleyen Mürsel Ekelik, şu cümleleri kullandı;

"Arabanın önünü arkasını da vurdu kaçarken"

Tam yakalayamadık kaçtı, arabanın önünü arkasını da vurdu kaçarken. Kadın sonradan gelip, bizim fırındaki çalışanlardan da kamera kaydı istemiş. Olay günü buradaydım. Olayı tam net görmedim ama çıktığımda araba gitmişti. Dışarıda olsaydım müdahale ederdim.

"Kadın çığlık attı"

Olayı gören bir diğer vatandaş ise, “Balkondaydım o gün. Orada araba dikkatimi çekti köşede bekliyordu demek ki kadını gözetliyordu. Kadın çığlık attı. Kadın gitti. Ben şikayetçi de olacağım bununla ilgili. Ben aşağıya indim ama çok süratli gitti. Aracın plakası var kamera kayıtlarında.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)