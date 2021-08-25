Ciple çarpışa motosikletlinin yaralanması sonucu hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 09.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı ciple motosiklet çarpıştı.

Kazada düşen motosikletli bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

MOTOSİKLETLİNİN DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Cipin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı VİDEO















