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    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı

    Ciple çarpışa motosikletlinin yaralanması sonucu hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:58
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    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı

    Saat 09.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı ciple motosiklet çarpıştı.

    Kazada düşen motosikletli bacağından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    MOTOSİKLETLİNİN DURUMU İYİ

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Cipin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı VİDEO

    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı #1

    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı #2

    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı #3

    Esenyurt’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı #4

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