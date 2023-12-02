Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulundu: Yakalandı Kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

İstanbul'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu.

Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis harekete geçti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alındı

F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)