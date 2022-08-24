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    Esenyurt'ta çöp atma kavgası: 3 yaralı

    İstanbul Esenyurt'ta çöp atma tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 24.08.2022 - 00:43
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    Esenyurt'ta çöp atma kavgası: 3 yaralı

    Saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

    Kavgada silah kullanıldı, 3 kişi yaralandı

    Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü.

    Esenyurt'ta çöp atma kavgası: 3 yaralı - VİDEO

    7 kişi gözaltında

    Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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    Esenyurt ta çöp atma kavgası: 3 yaralı #4

    Esenyurt ta çöp atma kavgası: 3 yaralı #5

    Esenyurt ta çöp atma kavgası: 3 yaralı #6


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